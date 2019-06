Sgravi assunzioni dal 2019: le tabelle di sintesi delle Fondazione Studi

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato la riedizione, aggiornata al 3 giugno 2019, delle 24 tabelle di sintesi utili per una prima valutazione delle agevolazioni applicabili in fase di nuove assunzioni o di trasformazioni del rapporto di lavoro.

La guida, che aiuta nella scelta delle agevolazioni da applicare al nuovo lavoratore da collocare in azienda per risparmiare sul costo del lavoro, comprende anche le regole generali sulla corretta applicazione degli sgravi ed i fac-simili da utilizzare per le autocertificazioni.

Si parte dalla ricerca delle agevolazioni in base alla tipologia di soggetti per attivare alle schede con le diverse casistiche di benefici, in cui vengono riassunte le caratteristiche più importanti: operatività o meno, fruitori e destinatari, durata dei benefici e importi di godimento, indicazioni operative e link alle fonti normative e di prassi previste per ogni tipologia.

La guida si completa con una checklist, che consente di verificare i requisiti per definire l'assunzione.