Servizio civile universale - Fornite le indicazioni per l'iscrizione degli Enti all'Albo Unico

E' stata pubblicata, sul sito istituzionale del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, la circolare 3 agosto 2017, avente ad oggetto "Albo degli Enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l'iscrizione".



La circolare, che rappresenta un primo passo al fine di dare concreta attuazione appunto al servizio civile universale, illustra la disciplina delle modalità di iscrizione degli Enti all'Albo Unico di Servizio Civile Universale.



Ricordiamo che l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (recante "Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106"), adottato in attuazione delle legge 6 giugno 2016, n. 106 (recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale"), ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Albo degli enti di Servizio civile universale, al quale possono iscriversi amministrazioni pubbliche e, previo accertamento del rispetto della normativa antimafia, enti privati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, che ha istituito il Servizio Civile Nazionale.



Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;

b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;

c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità fissate dall'articolo 1 della legge n. 64/2001 e

dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 40/2017;

d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni nei settori di intervento scelti in fase di iscrizione all'Albo fra quelli elencati all'art. 3 del citato D.Lgs. n. 40/2017.



Il Dipartimento della Gioventù ha inoltre pubblicato l'Avviso di presentazione dei progetti di Servizio civile universale da realizzare nel 2018.



Dal 4 settembre 2017 e fino alle ore 14,00 del 30 novembre 2017 gli enti di servizio civile, iscritti all'Albo nazionale e agli albi regionali e delle Province autonome, nonché all'Albo degli enti del servizio civile universale possono presentare progetti di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero.

Per scaricare il testo della circolare del 3 agosto 2017 clicca qui.

Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 40/2017 clicca qui.

Per scaricare il testo dell'Avviso di presentazione dei progetti clicca qui.

Per accedere al sito del Dipartimento clicca qui.