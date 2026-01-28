Salute e sicurezza sul lavoro: estese al 2026 le attività di formazione aggiuntiva

Con l’addendum all’accordo siglato nel 2023 tra l’Inail e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto a dicembre scorso dai presidenti Fabrizio D’Ascenzo e Massimiliano Fedriga, è stata estesa a tutto il 2026 la possibilità per le imprese di accedere alla formazione finanziata in materia di salute e sicurezza, resa possibile grazie alla collaborazione fra i due enti.

Le aziende quindi avranno più tempo per formare i lavoratori alla sicurezza e alla prevenzione di infortuni negli ambienti di lavoro.

