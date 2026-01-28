PayPal paga in 3 rate 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Mercoledì 28 gennaio 2026
Salute e sicurezza sul lavoro: estese al 2026 le attività di formazione aggiuntiva

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Con l’addendum all’accordo siglato nel 2023 tra l’Inail e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto a dicembre scorso dai presidenti Fabrizio D’Ascenzo e Massimiliano Fedriga, è stata estesa a tutto il 2026 la possibilità per le imprese di accedere alla formazione finanziata in materia di salute e sicurezza, resa possibile grazie alla collaborazione fra i due enti.

Le aziende quindi avranno più tempo per formare i lavoratori alla sicurezza e alla prevenzione di infortuni negli ambienti di lavoro.

Clicca qui per leggere il Comunicato Inail.
Fonte: https://www.inail.it

