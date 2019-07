Rinuncia al Reddito di Cittadinanza e alla Pensione di Cittadinanza: indicazioni operative dell'Inps

Con il messaggio numero 2662 dell'11 luglio 2019 l'Inps fornito indicazioni operative per la gestione delle richieste di rinuncia al reddito di cittadinanza e alla pensione di cittadinanza.

La rinuncia, da effettuarsi tramite il modulo SR183 da utilizzare presentare alle strutture territoriali dell'Inps, potrà essere effettuata dal richiedente titolare della carta Rdc/Pdc, il quale dovrà specificare che la domanda di rinuncia viene presentata in nome e per conto del nucleo familiare, a prescindere dalla fase di attuazione del beneficio in essere e dalla composizione del nucleo stesso.

Una volta effettuata la domanda di rinuncia, la Carta Rdc/Pdc sarà disattivata con decorrenza dal momento della rinuncia stessa. Eventuali importi residui ancora presenti nella Carta non saranno quindi più utilizzabili.

L'Inps precisa infine che la rinuncia non comporta in alcun modo la riattivazione del ReI, nel caso in cui il nucleo ne fosse beneficiario prima della richiesta di Reddito di Cittadinanza.