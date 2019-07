Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Con la Circolare n. 21 del 4 luglio 2019 l'Inail ha comunicato la riduzione dei premi e dei contributi, per l'anno 2019, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato (art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Clicca qui per leggere la Circolare.