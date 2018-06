Requisiti generali per la fruizione degli incentivi contributivi: interpello Min. Lavoro n. 3/2018

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all' interpello n. 3/2018 presentato dall'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, ha chiarito che, in caso di assunzione di un lavoratore in somministrazione, la condizione dell'incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti sia riferita all'impresa utilizzatrice, al fine di ottenere i benefici economici legati all'assunzione e sempre che ricorrano i requisiti stabiliti dalle specifiche normative per la fruibilità degli incentivi.