Il Ministero del Lavoro informa che è stato registrato dalla Corte dei Conti il decreto di riparto del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, che assegna ai territori le risorse per il rafforzamento dei servizi per l'inclusione sociale.

In particolare, le risorse sono così ripartite: 297 milioni di euro nel 2018, 347 milioni nel 2019 e 470 milioni nel 2020, da utilizzare in base a quanto previsto nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, adottato con lo stesso decreto, dopo l'approvazione da parte della Rete delle protezione e dell'inclusione sociale lo scorso 22 marzo.

Il Piano individua lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del Reddito di inclusione (REI) e riserva, inoltre, 20 milioni di euro l'anno per interventi e servizi in favore delle persone e uin povertà estrema e senza dimoralteriori 5 milioni per finanziare interventi innovativi indirizzati ai neo maggiorenni che vivono fuori dalla famiglia di origine, sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.