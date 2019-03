Pubblicati i modelli per la richiesta del Reddito e della Pensione di cittadinanza

Sul sito internet dell'Inps è stato pubblicato il modello per la richiesta del Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza, introdotti dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

Il Reddito di Cittadinanza rappresenta un sostegno per famiglie in difficoltà, finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni, il Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza.

Il beneficio è condizionato alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), resa dai componenti il nucleo familiare, ed alla successiva sottoscrizione del Patto per il lavoro presso il Centro per l'impiego, e può essere richiesto il quinto giorno di ciascun mese:

presso Poste Italiane;

in modalità telematica, con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di Livello 2, accedendo al portale www.redditodicittadinanza.gov.it;

presso i Centri autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF).

Sul sito Inps sono stati inoltre pubblicati i modelli RdC/PdC Ridotto e RdC/PdC Esteso, il primo da utilizzare per comunicare i redditi di attività lavorative in corso al momento della presentazione della domanda e non interamente valorizzati su ISEE ed il secondo per comunicare tutte le variazioni intervenute nel corso della percezione della misura.