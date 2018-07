Programma Garanzia Giovani: al 31 marzo oltre 1,3 milioni di giovani registrati

L'ANPAL ha rilasciato la Nota mensile Numero 3/2018 relativa al programma Garanzia Giovani, il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile.

Al 31 marzo 2018 sono oltre 1,3 milioni i giovani registrati al programma.

Rispetto ai registrati, i presi in carico da parte dei servizi competenti sono pari al 77,9%. L'81% dei presi in carico sono giovani con una maggiore difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro (profiling medio-alto e alto).

Da segnalare che il numero di utenti presi in carico dai centri per l'impiego è nettamente più elevato rispetto a quello delle agenzie per il lavoro (rispettivamente 78,9% e 21,1%). Il dato però si inverte nelle Regioni del Nord-Ovest, dove il 21,8% dei giovani è stato preso in cari- co dai centri per l'impiego contro il 78,2% delle agenzie per il lavoro.

Clicca qui per accedere al documento.