Previndai: compilazione online della dichiarazione contributiva

Previndai informa che è possibile compilare on-line la dichiarazione contributiva relativa al 3° trimestre 2019 tramite gli strumenti della nuova area riservata.

La scadenza del versamento è il 21 ottobre 2019.

Dopo la compilazione, da effettuare tramite la funzione "Modelli 050" presente nella sezione "Versamento", saranno disponibili per la stampa i seguenti PDF:

dichiarazione contributiva (modello 050), da inviare timbrata e sottoscritta preferibilmente tramite caricamento online;

(modello 050), da inviare timbrata e sottoscritta preferibilmente tramite caricamento online; modello 053, contenente le informazioni necessarie per disporre il pagamento.

Previndai ricorda la novità, introdotta dal rinnovato CCNL, che prevede la facoltà per l'impresa di garantire il contributo minimo annuale a proprio carico di euro 4.800 anche per i dirigenti che non raggiungono l'anzianità dirigenziale di sei anni.

Per le imprese che vorranno avvalersi di tale facoltà, il relativo versamento avverrà in occasione del 4° trimestre dell'anno o in occasione della scadenza in cui si verifica la cessazione.

A partire dal 1° gennaio 2022, ricorda infine Previndai, le aziende saranno tenute al versamento del contributo minimo per tutti i dirigenti, a prescindere dalla loro anzianità.