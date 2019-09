Prescrizione del contributo dovuto dai datori di lavoro: chiarimenti dall'Inps

L'art. 2, co. 71, della legge 92/2012 ha disposto, a decorrere dal I gennaio 2017, l'abrogazione dell'indennità di mobilità ordinaria e del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia erogati in caso di disoccupazione involontaria.Sono state inoltre abrogate: la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità e le disposizioni che prevedono incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.Con la Circolare n. 124 del 20 settembre l'Inps, in considerazione dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di, fornisce le istruzioni per la gestione del credito dell'Istituto.