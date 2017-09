Palchi per spettacoli ed eventi similari - Dall'INAIL una guida che riassume il quadro delle normative tecniche, delle tipologie costruttive e delle figure coinvolte

Gli eventi infortunistici che si sono verificati negli ultimi anni hanno messo in evidenza il potenziale rischio presente nelle attività di montaggio, smontaggio ed allestimento delle opere temporanee impiegate in occasione di spettacoli, ma anche di mostre, manifestazioni fieristiche, culturali e simili. L'INAIL ha pubblicato una guida dal titolo "PALCHI PER SPETTACOLI ED EVENTI SIMILARI - Leggi, norme e guide. Stato dell'arte in Italia, Inghilterra e USA".



La guida riassume il quadro delle norme tecniche, le tipologie costruttive dei palchi, le figure coinvolte, le attrezzature da impiegare in occasione di spettacoli e di eventi, illustrando anche le esperienze inglesi e statunitensi. Quali sono le disposizioni da rispettare? Quale formazione deve essere impartita ai lavoratori addetti ai palchi?



Il quadro normativo di riferimento per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di "spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche" poggia le sue basi nel D.L. n. 69/2013 (c.d. "Decreto del fare"), convertito nella L. n. 98/2013, il quale stabilisce che tali spettacoli devono essere inseriti nel campo di applicazione del Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. n. 81/2008 (noto come "Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro"), tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, che sarebbero dovute essere individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013.



Il gruppo dovette interrompere la stesura degli 'Indirizzi', visto che veniva incaricato della redazione del decreto in questione il futuro Decreto interministeriale 22 luglio 2014, noto anche come "Decreto palchi e fiere" e che prendeva in considerazione sia gli "spettacoli musicali, cinematografici e teatrali" che le "manifestazioni fieristiche".



La pubblicazione riguarda il particolare settore dei palchi per pubblico spettacolo e trae origine da una ricerca del Dipartimento per l'Innovazione e Tecnologie, che ha esaminato gli strumenti tecnici disponibili riguardanti le opere temporanee e le attrezzature da impiegare nella produzione e nella realizzazione di spettacoli ed eventi simili con particolare riguardo alla progettazione, al montaggio e smontaggio, all'allestimento delle opere stesse in sicurezza.



L'obiettivo della ricerca, che non ha la pretesa di essere esaustiva, è quello di individuare e fornire informazioni provenienti dal contesto nazionale e internazionale, utili agli operatori di settore italiani, pubblici e privati, facendo il punto su leggi, norme e guide in Italia, Inghilterra e USA.

Per scaricare il testo della guida INAIL clicca qui.