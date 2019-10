Pagamento pensioni estero: al via l'accertamento dell'esistenza in vita

E' stata avviata la prima fase di accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati all'estero che percepiscono trattamenti pensionistici erogati dall'Inps: lo comunica lo stesso Istituto, con il Messaggio n. 3884 del 25 ottobre 2019.

L'accertamento generalizzato dell'esistenza in vit, infatti, sarà condotto in due fasi distinte in base ai Paesi di residenza dei beneficiari, rimanendo inalterata, invece, la suddivisione delle aree geografiche adottata per le precedenti verifiche.

La prima fase, avviata ad ottobre 2019 e che terminerà a marzo 2020, riguarderà i trattamenti pensionistici erogati ai pensionati residenti in Africa, Australia (Oceania) ed Europa, ad esclusione dei Paesi Scandinavi, dei Paesi dell'Est Europa e degli Stati limitrofi. Le comunicazioni sono state inviate ai pensionati nel corso del mese di ottobre 2019 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 13 febbraio 2020.

Maggiori informazioni nel Messaggio dell'Inps.