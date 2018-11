Pagamento pensioni all'estero: al via l'accertamento dell'esistenza in vita per l'anno 2018

Con il Messaggio del 2 novembre 2018 l'Inps fornisce istruzioni circa l'invio della prova dell'esistenza in vita e informa inoltre che Citibank ha avviato il processo di spedizione della lettera esplicativa e del modulo standard di attestazione, nella quale è indicato che la restituzione del modulo di attestazione dell'esistenza in vita dovrà avvenire entro il 12 febbraio 2019; nel caso in cui l'accertamento non sia stato completato entro tale termine, il pagamento della rata di marzo 2019 sarà localizzato presso gli sportelli Western Union per la riscossione in contanti, che costituirà prova dell'esistenza in vita.

L'Inps ricorda inoltre che è attivo il Servizio Clienti della Banca a supporto di pensionati, operatori di Consolati, delegati e procuratori, che fornirà assistenza sulla procedura di attestazione dell'esistenza in vita con le seguenti modalità:

visitando la pagina web dedicata;

inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo inps.pensionati@citi.com;

telefonando ad uno dei numeri telefonici indicati nella lettera esplicativa.

Maggiori informazioni nel Messaggio.