OIRA: lo strumento per le imprese dedicato alla salute e alla sicurezza sul lavoro

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha sviluppato una piattaforma web che permette la creazione di strumenti settoriali di valutazione dei rischi, in modo semplice e standardizzato.

OiRA (Online Risk Assessment) è il nome del progetto, che si propone, tra l'altro, come spazio di approfondimento e condivisione delle buone pratiche tra i diversi Stati membri e come aiuto concreto per ridurre gli infortuni e le malattie professionali.

Sono resi disponibili, infatti, strumenti telematici per aiutare i processi di valutazione dei rischi in diversi settori professionali, tramite un autovalutazione guidata.

Destinatari del progetto sono principalmente le piccole e medie imprese, che possiedono meno risorse da dedicare a questo tipo di attività, oltre ai soggetti istituzionali e le associazioni di categoria.

Il processo di valutazione sulla piattaforma è diviso in 4 fasi:

Presentazione: è il primo step per conoscere lo strumento e iniziare a personalizzarlo in base alla propria realtà aziendale. È richiesta la registrazione per accedere alla seconda fase.



Identificazione: qui il sistema presenterà una serie di potenziali pericoli per la salute e la sicurezza presenti sul luogo di lavoro e si dovrà rispondere alle domande in modo affermativo o negativo.



Valutazione: in questa fase di valutazione è possibile determinare il livello di rischio connesso a ciascun pericolo identificato.



Misure/programma: nell'ultima parte devono essere indicate le misure necessarie per gestire i rischi e le eventuali risorse economiche e umane da impiegare. Alla fine sarà possibile stampare il report finale.

