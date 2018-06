Nuovi requisiti delle Agenzie per il lavoro: il Decreto in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22-05-2018 è stato pubblicato il Decreto 10 aprile 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante "Requisiti delle Agenzie per il lavoro, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 276 del 2003", che modifica i requisiti per le Agenzie per il lavoro (Apl) di cui all'art. 4, comma 1) e per la Fondazione di cui all'art. 6), comma 2 del citato Decreto.

Le nuove disposizioni trovano immediata applicazione per le istanze di autorizzazione ad Albo informatico delle agenzie per il lavoro successive al 22 maggio 2018. Le Agenzie già autorizzate si adeguano alle nuove disposizioni entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.