Misure di conciliazione vita-lavoro: al via il deposito telematico per accedere all'agevolazione contributiva

Dallo scorso 17 ottobre è possibile effettuare il deposito telematico dei contratti aziendali sottoscritti dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018 che promuovono misure di conciliazione per i dipendenti, quali il sostegno alla genitorialità, la flessibilità organizzativa e l'erogazione di servizi di welfare aziendale a favore dei lavoratori.

L'adempimento è necessario per poter accedere all'agevolazione contributiva prevista in via sperimentale per il biennio 2017-2018, avviata per favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro all'interno delle aziende.

Una volta effettuata la procedura di deposito, il contratto sarà automaticamente trasmesso dal sistema all'ITL competente.

Il Ministero ricorda che la prima scadenza per il deposito telematico è fissata per il 31 ottobre 2017. Nei prossimi giorni sarà disponibile l'applicativo per l'invio dell'istanza telematica sul portale INPS.