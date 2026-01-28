Legge di bilancio 2026: nuovo limite temporale di fruizione del congedo parentale

La legge di bilancio 2026, modificando il Testo Unico su maternità e paternità (Dl n. 151/2001), ha aumentato l’arco temporale di fruizione del congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti da 12 a 14 anni.

Nel Messaggio n. 251 del 26 gennaio l'Inps comunica che i genitori possono avvalersi del congedo parentale entro i primi 14 anni di vita del figlio, a partire dalla fine del periodo di congedo di maternità per la madre e dalla data di nascita per il padre.



In caso di adozione o affidamento, il congedo può essere fruito entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia, senza superare la maggiore età.

Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e autonomi, i limiti restano invariati: 12 anni per i primi e 1 anno per i secondi.

Come presentare la domanda

Le domande di indennità di congedo parentale devono essere presentate telematicamente dai genitori lavoratori dipendenti attraverso il servizio dedicato.

Dall'8 gennaio 2026 è aggiornata la procedura online INPS per richiedere il congedo parentale secondo i nuovi limiti. Eventuali domande per periodi compresi tra il 1° gennaio 2026 e l’aggiornamento della procedura potranno essere presentate successivamente, senza penalità, considerando l’impossibilità di invio preventivo.