Legge di bilancio 2026: nuovo limite temporale di fruizione del congedo parentale

La legge di bilancio 2026, modificando il Testo Unico su maternità e paternità (Dl n. 151/2001), ha aumentato l’arco temporale di fruizione del congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti da 12 a 14 anni.
Nel Messaggio n. 251 del 26 gennaio l'Inps comunica che i genitori possono avvalersi del congedo parentale entro i primi 14 anni di vita del figlio, a partire dalla fine del periodo di congedo di maternità per la madre e dalla data di nascita per il padre.
In caso di adozione o affidamento, il congedo può essere fruito entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia, senza superare la maggiore età.
Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e autonomi, i limiti restano invariati: 12 anni per i primi e 1 anno per i secondi.
Come presentare la domanda
Le domande di indennità di congedo parentale devono essere presentate telematicamente dai genitori lavoratori dipendenti attraverso il servizio dedicato.
Dall'8 gennaio 2026 è aggiornata la procedura online INPS per richiedere il congedo parentale secondo i nuovi limiti. Eventuali domande per periodi compresi tra il 1° gennaio 2026 e l’aggiornamento della procedura potranno essere presentate successivamente, senza penalità, considerando l’impossibilità di invio preventivo.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google
Mappa dei contenuti