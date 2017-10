Legge di bilancio 2018: previsto l'ampliamento dei beneficiari dell'Ape sociale donna

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 16 ottobre 2017, ha approvato il disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Tra le misure in tema di lavoro il ddl ha previsto di ampliare per il prossimo anno la platea dei beneficiari dell'Ape sociale donna, riducendo i requisiti contributivi alle donne con figli. La riduzione è pari a 6 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 2 anni.



Si ricorda che l'Ape sociale donna è una misura, introdotta in via sperimentale con la legge di bilancio per il 2017, per le donne in determinate condizioni, con almeno 63 anni di età e che non siano titolari di pensione diretta, che permette di accompagnare con una indennità fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.