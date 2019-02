Lavoro notturno: dall'INL le modalità per il calcolo dell'orario medio

Con la nota n. 1438 del 14 febbraio 2019 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha fornito risposta ad una richiesta di parere formulata dall'ITL di Biella-Vercelli in merito alla corretta modalità di individuazione dell'arco temporale di riferimento su cui calcolare il rispetto del limite della media di ore notturne lavorate.



L'Ispettorato ha chiarito che la settimana lavorativa, in assenza di una definizione normativa o contrattuale, "può essere individuata nell'astratto periodo di 6 giorni (nel caso prestazione lavorativa su 5 giorni pertanto il sesto giorno è da considerarsi giornata di lavoro a zero ore) e cioè nell'arco temporale settimanale al "netto" del giorno obbligatorio di riposo previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003".

"Tale soluzione, che prescinde quindi da una valutazione caso per caso legata al singolo orario di lavoro del dipendente, consente una applicazione più uniforme della disciplina in materia di lavoro notturno, tenendo in debito conto il fatto che il lavoratore abitualmente impiegato su 5 giorni a settimana avrebbe comunque due giorni per il recupero delle proprie energie psicofisiche".