Lavoro intermittente e prestazioni di lavoro straordinario: chiarimenti circa l'applicabilità delle disposizioni del D.lgs. n. 66/2003

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 24 ottobre 2018, ha fornito risposta all'interpello n. 18/2015, in tema di lavoro intermittente e prestazioni di lavoro straordinario, con destinataria l'Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A.), in merito alla possibilità di non applicare al lavoratore intermittente la disciplina contenuta nel decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di orario di lavoro nel caso venga effettuato lavoro straordinario eccedente le 40 ore settimanali.

Viene chiesto, nello specifico, se in tale ipotesi sia possibile erogare unicamente il controvalore per la prestazione svolta come se si fosse in regime di orario ordinario di lavoro e non anche la maggiorazione per lavoro straordinario prevista dalla contrattazione collettiva.