Lavoro intermittente attività artigiane: interpello n.1/2018 del Ministero del Lavoro

La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro ha fornito risposta, in data 30 gennaio 2018, all'interpello n. 1/2018 (destinatario il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro), in merito alla corretta interpretazione della disciplina del lavoro intermittente di cui agli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni.

In particolare, è stato chiesto di conoscere se le attività di ristorazione senza somministrazione non operanti nel settore dei pubblici esercizi, bensì in quello delle imprese alimentari artigiane, quali pizzerie al taglio, rosticcerie, etc., possano rientrare tra le attività indicate al punto n. 5 della tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923.

