Lavoro autonomo non imprenditoriale: prevista la sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave

Con la circolare n. 69 dell'11 maggio 2018 l'INPS fornisce le istruzioni operative in merito alle previsioni della legge 22 maggio 2017, n. 91 ("Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato") che ha integrato il concetto di collaborazione coordinata e continuativa ed esteso ai lavoratori autonomi alcune tutele in materia di gravidanza, malattia ed infortunio.

In particolare, è stata prevista la possibilità di sospendere il versamento dei contributi in caso di malattia o infortunio grave. Tale sospensione opera per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni.