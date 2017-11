Lavoro agile: dall'INAIL le prime indicazioni operative

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017, è stata pubblicata la legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Jobs Act autonomi ), recante " Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", entrata in vigore il 14 giugno 2017.

L'INAIL, con la circolare n. 48 del 2 novembre 2017, ha fornito sul tema le prime indicazioni, sentiti in proposito i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'INAIL ricorda anzitutto che le nuove norme promuovono il c.d. "lavoro agile" (smart working) come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabili ta mediante accordo tra le parti, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

In particolare, l'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 definisce lavoro agile "quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'ora rio di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva".



La circolare si concentra poi:

sull' obbligo assicurativo e classificazione tariffaria ;

; sulla retribuzione imponibile ;

; sulla tutela assicurativa e x art. 23, L. n. 81/2017;

e x art. 23, L. n. 81/2017; sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ;

; sulle istruzioni operative per i datori di lavoro.

L 'INAIL ricorda, infine, che, a partire dal prossimo 15 novembre, sul sito del Ministero del Lavoro, sarà disponibile un apposito modello per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di comunicare l'avvenuta sottoscrizione dell'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

