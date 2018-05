Lavoratori dipendenti privati e pubblici: i dati dell'astensione dal lavoro per malattia relativi al I trimestre 2018

L'Inps ha pubblicato i dati relativi al 1° trimestre 2018 rilasciati dall'Osservatorio statistico sul "Polo unico di tutela della malattia", che ha lo scopo di monitorare il fenomeno dell'astensione dal lavoro per malattia dei lavoratori dipendenti privati e pubblici. Per realizzare le statistiche rilasciate, chiarisce l'Istituto, sono stati presi come riferimento i certificati medici inviati dal medico e le visite mediche di controllo effettuate dall'Istituto.

In sintesi, nel 1° trimestre 2018 si è registrato un incremento del numero dei certificati rispetto allo stesso periodo del 2017, che riguarda i dipendenti del settore privato (per il 12,4%) e i lavoratori pubblici appartenenti al Polo unico (per il 3,1%).

La percentuale dei lavoratori con almeno un giorno di malattia sul totale dei lavoratori passa, nel settore privato, dal 23% del 2017 al 26% del 2018, mentre nel settore pubblico passa dal 35% del 2017 al 36% del 2018.