La Patente Europea del Computer (ECDL) cambia nome

La Patente Europea del Computer (ECDL), che fin dalla metà degli anni '90 viene assegnata a coloro che portano a termine un percorso di formazione acquisendo competenze informatiche cambia nome. Nel vecchio continente si passa da ECDL ( European Computer Driving Licence) a ICDL ( International Certification of Digital Literacy), adottando l'appellativo già impiegato al di fuori dei confini europei.

Il cambiamento porta con sé anche una riorganizzazione dei moduli pensata in modo da adeguarsi alle nuove competenze digitali e da consentire una personalizzazione tale per rispondere alle specifiche esigenze. Continueranno a essere assegnate le certificazioni riconosciute in tutto il mondo e in grado di assicurare che i diretti interessati (ad oggi in Italia circa 2,5 milioni di persone) siano in possesso delle conoscenze necessarie all'utilizzo di strumenti e sistemi tecnologici o legati al mondo online.

A darne notizie è AICA (Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico), in qualità di membro dell'organismo internazionale ECDL Foundation, descrivendo la nuova articolazione dei moduli che in Italia verranno introdotti in modo graduale con un percorso destinato a concludersi entro i prossimi anni.

Una scelta dettata dalla volontà di non stravolgere immediatamente né l'attività dei test center accreditati né lo svolgimento dei corsi di formazione già avviati.

