Inps: bonus 500 euro anche ai liberi professionisti under 35 con partita Iva

Il bonus di 500 euro al mese, previsto dal decreto Coesione, spetta anche ai giovani liberi professionisti under 35 con partita Iva. Lo ha chiarito l'Inps, con notizia pubblicata sul portale istituzionale.

Di cosa si tratta

Il contributo, pari a 500 euro mensili per un massimo di 3 anni (fino a 18.000 euro complessivi), è destinato ai giovani under 35 in stato di disoccupazione alla data di avvio dell’attività; per i professionisti, alla data di apertura della partita Iva.

L’agevolazione riguarda le nuove attività avviate tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, operanti nei settori strategici per l’innovazione tecnologica, la transizione digitale e l’ecologia.

La domanda potrà essere presentata accedendo al Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche, che rimarrà attivo dal 31 gennaio al 2 marzo 2026 esclusivamente per i liberi professionisti.

Per ulteriori dettagli consulta il Messaggio Inps n. 270 del 27 gennaio.