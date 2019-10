Innovation manager - Voucher per consulenza in innovazione - Fissate le modalità e i termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni

A partire dal 7 novembre prossimo le imprese e le reti d'impresa potranno avviare la compilazione della domanda per richiedere il Voucher per l'Innovation manager.

È stato, infatti, pubblicato - in data 25 settembre 2019 - il decreto direttoriale 25 settembre 2019 che disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dell'agevolazione. La misura ha l'obiettivo di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti d'impresa, presenti su tutto il territorio nazionale.

Per il Voucher per l'Innovation manager sono disponibili le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2019, per le annualità 2019 e 2020, pari complessivamente a 50 milioni di euro.

L'agevolazione verrà concessa sulla base di una procedura a sportello, per cui le domande inviate dalle imprese e dalle reti d'impresa verranno ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.

L'iter di presentazione delle domande di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:

- verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a partire dalle ore 10:00 del 31 ottobre 2019

- compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2019 e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019

- invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre 2019.

Per scaricare il testo del nuovo decreto e dei suoi allegati clicca qui.