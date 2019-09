Incentivo occupazione sviluppo Sud: difficoltoso l'accesso al beneficio

Con Comunicato Stampa congiunto del 9 settembre 2019 l'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (ADC) e l'Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) hanno evidenziato quanto l'accesso all'incentivo Occupazione Sviluppo Sud, disciplinato con decreto direttoriale dennl'ANPAL, si stia dimostrando difficoltoso per diversi datori di lavoro delle Regioni interessate (Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) relativamente, in particolare, a due questioni:

la gestione dei DID da parte di Inps e Anpal ;

; il presunto esaurimento dei fondi stanziati.

In merito alla prima viene rilevato che moltissime istanze di accesso presentate in base alle indicazioni della Circolare Inps n. 202 del 16/07/2019 risultano sospese in quanto presso l'Anpal non risultano aggiornati gli elenchi delle DID o i dati riportati negli archivi dell'Agenzia non corrispondono alla situazione di fatto dei lavoratori alla data di assunzione. C'è inoltre l'ulteriore questione legata all'avvenuta cancellazione d'ufficio di tutti quei lavoratori assunti ad inizio 2019 la cui domanda di agevolazione è stata presentata dopo 6 mesi la data di avviamento.

