Inail: nuova tabella di indennizzo del danno biologico per il triennio 2019-2021

Con decreto n. 45 del 23 aprile 2019 il Ministro del lavoro ha approvato, per il triennio 2019-2021, la nuova "Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale", che sostituisce quella in vigore e che diventa unica per uomini e per donne. Gli importi, invece, continuano ad essere individuati per classi di età e per grado di menomazione dell'integrità psico-fisica compreso fra il 6% e il 15%.

Con la Circolare n. 27 dell'11 ottobre 2019 l'inali ha definito la decorrenza e l'ambito di applicazione della tabella.