In scadenza il termine per l'invio del prospetto informativo disabili

Entro il 31 gennaio i datori di lavoro devono inviare il prospetto informativo disabili, la dichiarazione in cui viene riportata la situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente relativamente agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente ad altre categorie protette, indicando anche i posti di lavoro disponibili e le mansioni corrispondenti.
L'adempimento, in particolare, riguarda sia i datori di lavoro pubblici che privati con 15 o più dipendenti, costituenti base di computo per il calcolo della quota di riserva.
Il prospetto deve essere trasmesso unicamente per via telematica, come previsto dal Decreto interministeriale 2 novembre 2010. L’invio non è richiesto ogni anno, ma solo se ci sono stati cambiamenti nella situazione occupazionale che modificano gli obblighi di legge o influiscono sul computo della quota di riserva.
