In Gazzetta Ufficiale le quote di ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione e tirocini

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 09-09-2017 è stato pubblicato il Decreto 24 luglio 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che riporta le quote di ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi per il triennio 2017/2019.

Per il triennio considerato il limite massimo di ingressi in Italia di stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato in:

a) 7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell'Intesa tra Stato e regioni del 20 marzo 2008;

b) 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.