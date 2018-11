Imposizione contributiva Artigiani e Commercianti (novembre 2018)

Con il messaggio n. 4340 del 21 novembre 2018 l'Inps ha risono noto che è stata ultimata una nuova elaborazione dell'imposizione contributiva per tutti gli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti per l'anno 2018 e per eventuali periodi precedenti non già interessati da imposizione contributiva.

I modelli F24 necessari per il versamento, precisa l'Istituto, sono disponibili in versione precompilata nel "Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti" alla sezione "Posizione assicurativa", "Dati del modello F24".

Si ricorda che le indicazioni operative per gli iscritti alla suddetta gestione per il pagamento delle imposizioni contributive per il 2018 sono state fornite con la Circolare Inps n. 27 del 12 febbraio 2018.