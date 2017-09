Giornalisti iscritti alla gestione separata: versamento contributi minimi 2017 al 30 settembre

L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), con la circolare n. 5 del 1 settembre 2017, informa che il prossimo 30 settembre scade il termine per il pagamento dei contributi minimi per l'anno 2017.



Sono tenuti al versamento del contributo minimo annuale tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata che nel corso dell'anno 2017 abbiano svolto attività giornalistica in forma autonoma.

L'Istituto ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Gestione separata INPGI, per i giornalisti con un'anzianità di iscrizione all'Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%.

A tal fine, l'anzianità deve essere valutata alla data del 30 settembre 2017, prendendo a riferimento la data di iscrizione all'Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti).

Potranno quindi versare il contributo minimo in misura ridotta, per l'anno 2017, gli assicurati che risultino iscritti all'Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 30 settembre 2012.