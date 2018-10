Gestione separata: precisazioni su obblighi contributivi per collaborazioni coordinate e continuative svolte da soggetti non residenti

Con la Circolare n. 102 del 16 ottobre 2018 l'Inps, a seguito dei recenti interventi legislativi in materia di Gestione separata, fornisce precisazioni relativamente agli obblighi contributivi per le attività di collaborazione coordinata e continuativa svolte da soggetti non residenti.

La normativa comunitaria prevede disposizioni per la determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori dipendenti o autonomi ma non prevede nulla, invece, per le nuove figure di lavoratori disciplinate dalle legislazioni nazionali, tra cui i lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Tuttavia, precisa l'Istituto, l'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 definisce come attività subordinata o autonoma anche le attività che sono ad esse assimilate in base alla legislazione dello Stato membro in cui tali attività sono esercitate.

Pertanto, tali categorie di lavoratori sono assimilate, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti oppure ai lavoratori autonomi, anche sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza n. 221/95.

Clicca qui per leggere la Circolare.