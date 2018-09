Gestione Artigiani e Commercianti: ultimata nuova elaborazione contributi 2018

Con il messaggio n. 3327 dell'11 settembre 2018 l'Inps informa che è stata ultimata una nuova elaborazione dell'imposizione contributiva dovuta dagli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti per il 2018 e per eventuali periodi precedenti non già interessati da imposizione contributiva.

Di conseguenza, sono stati predisposti i modelli "F24" necessari per il versamento della contribuzione dovuta, che saranno disponibili in versione precompilata nel "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" alla sezione "Posizione assicurativa" -> "Dati del modello F24", dove sarà possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

Inoltre l'Istituto ha previsto l'invio di e-mail di Alert ai titolari di posizione assicurativa, o ai loro intermediari delegati, per i quali l'Istituto è in possesso di recapito di posta elettronica.