Foreste e filiere forestali - Pubblicato il nuovo Testo unico

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018, il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali".

Il decreto provvede al riordino complessivo della normativa in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale in materia forestale, di agricoltura, ambiente, paesaggio, commercio e sviluppo rurale.

L'articolo 1 del decreto reca i Principi in materia, affermando che "La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future".

Il comma 2 stabilisce, richiamando il rispetto delle competenze sancite dalla Costituzione e il principio di leale collaborazione, che il decreto in esame reca le norme fondamentali per l'indirizzo unitario e il coordinamento nazionale in materia di foreste e di filiere forestali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo.

Il provvedimento mira a far fronte in maniera più efficace alle urgenti necessità di tutela e gestione attiva del territorio italiano, contrastando l'abbandono colturale e il declino demografico nelle aree montane e rurali del Paese, nonché a garantire la conservazione ambientale e paesaggistica, lo sviluppo di nuove "economie verdi" e la crescita occupazionale in particolare nelle aree interne.

Più specificamente, le direttrici lungo le quali si muove il nuovo provvedimento normativo sono le seguenti:

- promuovere su tutto il territorio nazionale la tutela e la gestione attiva e razionale del bene bosco;

- rafforzare la funzione di coordinamento istituzionale svolta dallo Stato nei confronti delle Regioni e delle autonomie locali direttamente e indirettamente competenti sulla materia forestale;

- formulare chiari indirizzi nazionali di riferimento su programmazione, pianificazione, tutela e gestione attiva del patrimonio forestale nazionale;

- definire, di concerto con le regioni e i Ministeri competenti, i criteri normativi e operativi minimi e comuni per tutto il territorio nazionale su specifici temi;

- portare in ambito internazionale ed europeo un'unica posizione nazionale in materia forestale.

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.