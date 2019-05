Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro: definiti gli importi delle prestazioni

Il 14 maggio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 10 del 25 gennaio 2019 - Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, con il quale informa che, ferme restando le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benedici del Fondo e tenuto conto della nota tecnica elaborata dall'Inail, per gli enti verificatesi tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 l'importo della prestazione è determinato secondo le seguenti tipologie distinte per numerosità del nucleo familiare:

Tipologia A (numero superstiti 1) - importo per nucleo superstiti 3.000 euro

Tipologia B (numero superstiti 2) - importo per nucleo superstiti 6.000 euro

Tipologia C (numero superstiti 3) - importo per nucleo superstiti 9.000 euro

Tipologia D (numero superstiti 3) - importo per nucleo superstiti 13.000 euro