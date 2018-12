Fallimento: esonero dal pagamento quote di accantonamento del TFR e dal pagamento del contributo di licenziamento

L'articolo 43 bis del Decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018 (c.d. Decreto Genova), convertito dalla Legge n. 130 del 16 novembre 2018, ha previsto la possibilità, per le Società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020, per crisi per cessazione di attività, di essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa, a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal pagamento del c.d. contributo di licenziamento.

Il Ministero del Lavoro (Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione), con la Circolare n. 19 dell'11/12/2018, illustra la normativa dell'articolo 43 bis sopra citato.