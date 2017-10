Disoccupazione: dall'ANPAL le modalità per il rilascio della DIDonline

Con la Circolare n. 1/2017, rilasciata in data 28 settembre, l'ANPAL fornisce indicazioni operative circa il rilascio del dichiarazione di immediata disponibilità (DIDonline) come previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015.

Il cittadino può registrarsi come disoccupato con le seguenti nodalità:

registrazione sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro (www.anpal.gov.it) direttamente da parte del cittadino;

registrazione sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro da parte di un operatore del Centro per l'impiego, che supporti l'utente nel rilascio della DID;

inserimento sui Sistemi informativi del lavoro Regionali, con trasmissione della DID, tramite cooperazione applicativa, al Nodo di Coordinamento Nazionale (NCN).

A decorrere dal 1 dicembre 2017, il cittadino sarà considerato in "stato di disoccupazione" solo nel caso in cui, in relazione alla DID rilasciata, sia riscontrabile all'interno della SAP l'identificativo univoco della DID in parola, che verrà inserito nella SAP a cura del nodo di coordinamento nazionale.

Dal 1 ottobre 2017 al 30 novembre 201 l'ANPAL, allo scopo di consentire alle amministrazioni regionali l'adeguamento dei propri sistemi, rende disponibile alle Regioni e P.A. la modalità di conferimento delle DID in staging, per finalità di test operativo, tecnologico e organizzativo, in vista dell'entrata a regime della procedura.

Il cittadino potrà quindi, durante questo periodo e allo scopo di consolidare la predetta cooperazione applicativa, continuare a rilasciare la DID secondo le modalità attualmente operative, con il riconoscimento dello stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 150/2015.