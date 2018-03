Disoccupazione agricola: la domanda entro il 31 marzo

Il 31 marzo scade il termine per la presentazione all'Inps della domanda di disoccupazione agricola. Per ottenere l'indennità di disoccupazione il lavoratore agricolo, oltre a possedere i requisiti di legge, deve presentare la domanda online all'Istituto entro questa data.

La domanda può essere trasmessa tramite:

il servizio online accessibile direttamente al cittadino munito di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2, PIN o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

accessibile direttamente al cittadino munito di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2, PIN o CNS (Carta Nazionale dei Servizi); gli enti di patronato ;

; il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.

L'Inps, in una notizia pubblicata sul portale, precisa che il termine viene posticipato solo se coincide con una domenica o con un giorno festivo. Poiché il 31 marzo quest'anno cade di sabato, giorno considerato non festivo, viene considerato utile per la presentazione delle domande. Non sono previste, pertanto, ulteriori proroghe e non saranno ritenute valide le domande presentate in data successiva.