Dipendenti imprese edili industriali e cooperative: via libera alla nuova disciplina dell'apprendistato

Via libera alla nuova disciplina dell'apprendistato per i dipendenti delle imprese edili industriali e cooperative. ANCE, AGCI, ANCPL-LEGACOOP e CONFCOOPERATIVE Federlavoro e Servizi con FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, con l'accordo del 4 aprile 2019, hanno disciplinato, per i dipendenti delle imprese edili industriali e cooperative, l'apprendistato per i contratti stipulati dal 1° aprile 2019.

Il numero complessivo di apprendisti che l'azienda può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Orario di lavoro, ferie e permessi nonché il trattamento economico e normativo durante la malattia, l'infortunio e la malattia professionale seguono le regole previste per gli altri lavoratori del settore.

Per consultare l'accordo del 4 aprile 2019 clicca qui.