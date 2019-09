Datori di lavoro o degli intermediari previdenziali: attiva la procedura telematica per il rilascio del documento portatile A1

Il documento portatile A1 viene rilasciato per certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore, titolare del modello, nei casi in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa in uno o più Stati che applicano la regolamentazione comunitaria.

Al fine di agevolare i datori di lavoro nella presentazione delle richieste di rilascio del suddetto documento, l'Inps ha realizzato una nuova procedura finalizzata ad informatizzare l'iter procedurale previsto per l'emissione di tale certificazione, le cui modalità di presentazione sono state illustrate nella Circolare n. 86 dell'11 giugno 2019.

A partire dal 1 settembre 2019 le domande di rilascio, per le quali è prevista la presentazione da parte dei datori di lavoro o degli intermediari previdenziali, devono essere presentate all'INPS esclusivamente in via telematica.

Per la presentazione telematica della domanda il datore di lavoro o l'intermediario previdenziale deve accedere al servizio attraverso il "Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)". Una volta effettuata l'autenticazione, il sistema propone l'elenco dei moduli di tutte le Dichiarazioni di Responsabilità. Selezionando il modulo "Distacchi" verrà richiesto l'inserimento della matricola INPS del datore di lavoro. All'inserimento della matricola il sistema, verificata la corrispondenza della stessa con i dati presenti negli archivi informatici dell'Istituto, propone la home page del modulo "Distacchi".

Nella home page del modulo telematico "Distacchi" l'utente potrà visualizzare l'elenco dei lavoratori per i quali sono state effettuate richieste della certificazione A1.

Selezionando l'opzione "Inserimento domanda" sarà possibile procedere all'inserimento di una nuova richiesta, scegliendo tra le tipologie proposte.