Datori di lavoro domestico: entro il 10 gennaio il versamento dei contributi trimestrali

Il 10 gennaio 2018 è il termine ultimo per il versamento, da parte dei datori di lavoro domestico, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al quarto trimestre 2017 (mesi di ottobre, novembre e dicembre). La famiglie che hanno alle proprie dipendenze colf, badanti e baby sitter, dovranno quindi procedere, entro questa data, al versamento dei suddetti contributi.

Assindacolf raccomanda alle famiglie di conservare la relativa documentazione in quanto i versamenti potranno essere portati in deduzione nella dichiarazione dei redditi del 2018.



L'Ufficio Stampa dell'Associazione fornisce inoltre la seguente raccomandazione:

"Chi avesse concordato con il domestico attività lavorativa per domenica 31 dicembre 2017 è importante che sappia che i contributi relativi a questa giornata andranno versati nel trimestre successivo, ovvero gennaio-marzo 2018, poiché l'Istituto calcola la settimana contributiva dalla domenica al sabato. Stessa raccomandazione - conclude Assindatcolf - anche quando il giorno 31 dicembre coincida con quello indicato per un'eventuale cessazione del rapporto di lavoro con il domestico. Per evitare una successiva richiesta tramite 'avviso di accertamento' da parte dell'Ente, comprensiva di sanzioni, il datore dovrà ricordarsi di versare i contributi per questa sola giornata entro 10 giorni da quando saranno pubblicate le nuove tabelle contributive valide per l'anno 2018, di norma entro la seconda metà di gennaio".