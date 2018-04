Datori di lavoro agricolo: istituito il codice per l'esonero contributivo nuove assunzioni

Ad integrazione della circolare n. 40/2018, con cui è stata illustrata la disciplina dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate dal 1° gennaio 2018 e sono state fornite indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali, l'Istituto, con il Messaggio n. 1704 del 20 aprile scorso, ha istituito il codice E9 per dichiarare l'esonero "per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione".

I datori di lavoro agricolo, per poter usufruire del suddetto esonero, dovranno quindi compilare il flusso DMAG inserendo, oltre ai dati occupazionali e retributivi utili ai fini tariffari, le seguenti informazioni: