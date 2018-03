Competenze ICT per i giovani del Mezzogiorno: nuove FAQ dall'Anpal

Sul sito internet dell'ANPAL sono state pubblicate le nuove FAQ relative all'Avviso pubblico per l'individuazione di soggetti attuatori per la realizzazione dell'intervento "Competenze ICT per i giovani del Mezzogiorno".

L'ANPAL ricorda che la scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per le ore 14.00 del 31 marzo 2018, secondo le modalità indicate nell'Avviso.