Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli: contributi obbligatori 2019

L'INPS, con la circolare n. 91 del 17 giugno 2019, rende noto i contributi obbligatori dovuti, per l'anno 2019, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli.



Con decreto del 30 maggio 2019 del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il reddito medio convenzionale, per l'anno 2019, è stato determinato nella misura di euro 58,62.



Pertanto per l'anno 2019 l'aliquota da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali comprensiva del contributo addizionale del 2%, previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è la seguente: 24,0% per tutti senza distinzione né di ubicazione né di giovane età.

L'importo del contributo addizionale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, è pari a euro 0,68 a giornata.



L'INPS, con la circolare n. 92 del 17 giugno 2019, ha anche illustrato le modalità di calcolo, per l'anno 2019, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.

Per scaricare il testo della circolare n. 91/2019 clicca qui.

Per scaricare il testo della circolare n. 92/2019 clicca qui.