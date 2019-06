Codice terzo settore: chiarimenti sull'effettuazione degli adeguamenti statutari

Sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata pubblicata la Circolare n. 13 del 31 maggio 2019 con chiarimenti in merito agli adeguamenti statutari degli Enti del Terzo settore, in particolare relativamente alla previsione, di cui all'articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo settore, secondo la quale gli enti iscritti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale "si adeguano alle disposizioni inderogabili ... (dello stesso) entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore", potendo "entro il medesimo termine... modificare i propri statuti con le modalità e maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria". Il medesimo comma 2 prosegue inoltre disponendo che "fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri ONLUS, ODV e APS".

I temi trattati nella circolare riguardano, nello specifico, le conseguenze derivanti dal decorso del termine di 24 mesi per gli adeguamenti statutari e la tempistica degli adeguamenti medesimi per gli enti dotati di personalità giuridica.