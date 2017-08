Cammini e percorsi - Online il primo bando nazionale del progetto - In gara i primi 43 immobili pubblici che verranno assegnati in concessione gratuita agli under 40

Parte la prima gara del progetto "Valore Paese-Cammini e Percorsi" per assegnare 43 immobili pubblici in concessione gratuita per 9 anni a imprese, cooperative e associazioni costituite in prevalenza da under 40, come previsto dal D.L. n. 83 del 31 maggio 2014 (c.d. "Decreto Turismo e Cultura"), convertito dalla Legge n. 106 del 29 luglio 2014.



Il progetto Cammini e Percorsi, sostenuto dal Ministero dei Beni Culturali e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha infatti l'obiettivo di promuovere il turismo lento attraverso il recupero di immobili pubblici sui percorsi ciclopedonali e sui tracciati storico-religiosi da trasformare in contenitori di attività e servizi per i viaggiatori.



E' la prima volta che l'Agenzia del Demanio utilizza lo strumento della concessione gratuita per sostenere l'imprenditoria giovanile e il terzo settore allo scopo di incentivare iniziative a carattere innovativo, sociale, culturale, creativo e sportivo.



A decorrere dal 24 luglio 2017, fino al prossimo 11 dicembre, è possibile scaricare il bando unico nazionale nella sezione Gare e Aste/Immobiliare, la "Guida al bando" e tutta la documentazione riguardante i 30 immobili di proprietà dello Stato in gara.



Si tratta di case cantoniere, torri, ex caselli ferroviari e vari fabbricati distribuiti su tutto il territorio nazionale. Contestualmente, e nei prossimi giorni, anche gli altri enti locali coinvolti pubblicheranno sui rispettivi siti istituzionali i bandi dei 13 beni di loro proprietà inseriti nell'iniziativa.



Il bando di gara è stato definito grazie anche ai risultati della consult@zione pubblica che si è conclusa il 26 giugno e ha registrato un interesse straordinario, con la partecipazione di quasi 25 mila persone tra italiani e stranieri.



Per partecipare alla gara è necessario presentare una proposta che non prevede l'offerta di un canone: la valutazione si baserà unicamente sugli elementi qualitativi del progetto presentato che dovrà essere coerente con la filosofia e le finalità del progetto Cammini e Percorsi.

Per saperne di più e per scaricare il testo del bando unico nazionale clicca qui.