Bonus mamme: requisiti, importi e novità della Legge di bilancio 2026

L'Inps ha pubblicato sul proprio portale un breve vademecum dedicato al Bonus mamme, l’integrazione al reddito introdotta per sostenere le madri lavoratrici nel corso del 2025 (d.l. 95/2025, convertito in legge 118/2025).

Il contributo è rivolto alle mamme con due o più figli e consiste nell’erogazione di 40 euro mensili (per un massimo di 12 mensilità) per ogni mese di attività lavorativa nel 2025, con esclusione delle lavoratrici domestiche e le mamme con tre o più figli a tempo indeterminato, in quanto già beneficiarie dell'esonero contributivo IVS previsto dalla legge di bilancio 2024.

Il contributo viene erogato in unica soluzione entro febbraio 2026 per le domande presentate entro il 31 gennaio 2026 o non ancora liquidate.

N.B. Il Bonus ed è stato aumentato per il 2026 a 60 euro mensili (fino a 720 euro annui) dall'ultima legge di bilancio.

Spetterà dunque a tutte le lavoratrici dipendenti pubbliche o private e alle lavoratrici autonome con almeno due figli, purché abbiano un reddito non superiore a 40.000 euro annui e fino al decimo compleanno del figlio più piccolo (o fino al diciottesimo per tre o più figli).

Per ogni dettaglio tecnico su fiscalità, importi e requisiti d'accesso, spiega l'Istituto, resta valida la Circolare INPS 28 ottobre 2025, n. 139.